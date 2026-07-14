ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ବ୍ୟତୀତ, ୟୁରାନିୟମ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ, ଏହା ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଦରକାର
ଭାରତକୁ ମିଳିବ ୟୁରାନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ୟୁରାନିୟମ ଯୋଗାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଶର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ୟୁରାନିୟମ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ୟୁରାନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ୟୁରାନିୟମର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ:
ୟୁରାନିୟମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ସଫା ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ୟୁରାନିୟମ ପ୍ରାୟ ତିନି ଟନ୍ କୋଇଲା ସହିତ ସମାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଧନ କରିଥାଏ।
ଔଷଧରେ ୟୁରାନିୟମର ଭୂମିକା:
ୟୁରାନିୟମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରେଡିଓଆଇସୋଟୋପ୍ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଟ୍ୟୁମର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ।
ରୋଗର ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଔଷଧ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି।
କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ:
ୟୁରାନିୟମ୍-ଭିତ୍ତିକ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ। ଏହା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ-ଅମଳକ୍ଷମ ଫସଲ କିସମ ବିକାଶ କରିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ।
ଏହା ଖାଦ୍ୟ ବିକିରଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ – ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଆପତ୍ତି ନକରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରି ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଭାରତକୁ କାହିଁକି ୟୁରାନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି:
ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରାନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।