Apple or Banana: ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ମାନନ୍ତୁ …
ଭୁବନେଶ୍ୱର : କଦଳୀ ଏବଂ ସେଓ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଉଭୟ ପୁଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟିକର, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଫଳ ଖୁବ ଜଣାଶୁଣା । ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତେକ ଫଳ ଆପଣ ଶରୀରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ତାହା ବୁଝିବା ଲାଭଦାୟକ।
ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ନିମ୍ନରେ ପଢନ୍ତୁ …
ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। କଦଳୀ ଏବଂ ସେଓରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲୋରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ପରିମାଣ ଥାଏ। ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କଦଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୦୫ କ୍ୟାଲୋରୀ, ୨୫ ରୁ ୨୮ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩ ଗ୍ରାମ ଫାଇବର ଥାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେଓରେ ପ୍ରାୟ ୯୫ କ୍ୟାଲୋରୀ, ୨୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ୪ ଗ୍ରାମ ଫାଇବର ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଦଳୀ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗାର ପରିମାଣ ଯୋଗୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ସେଓରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ଫୁଲ ରଖେ, ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ୟାଲୋରୀ ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରେ ।କଦଳୀ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B6 ରେ ଭରପୂର , ଯାହା ମେଟାବୋଲିଜିମ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଟିକିଏ ପାଚିଗଲେ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଷ୍ଟାର୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଫାଇବର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ରଖେ।
ବ୍ୟାୟାମ ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ବିନା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତଥାପି, କଦଳୀରେ ସେଓ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶର୍କରା ଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ।
କଦଳୀ ଏବଂ ସେଓ ଉଭୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ କଦଳୀ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ସହିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତୁଳନ, ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ବିବିଧତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଭୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)