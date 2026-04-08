୧୩ ନା ୧୪ ଏପ୍ରିଲ… କେବେ ପାଳିବେ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ, ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଖାସ୍ କଥା
ଏହି ଦିନ ପାଳନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଶେଷକରି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ନୂଆ ଫସଲର ଆଗମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ବୈଶାଖୀ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେବଳ ବୈଶାଖୀ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବା ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ବୈଶାଖୀ ଏବଂ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି; କିନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରାତିରେ ହେଉଥିବାରୁ, ‘ଉଦୟତିଥି’ (ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ-ଆଧାରିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର) ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖୀ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରେ ପାଳିତ ହେବ।
ଏହି ଦିନଟି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଏହା ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଜୀ ଖାଲସା ପନ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ବୈଶାଖୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି:
ବୈଶାଖୀ ଦିନ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହାପାଇଁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଘରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ‘ଅର୍ଘ୍ୟ’ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ପାଇଁ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ନୂତନ ଫସଲରୁ ଶସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନମ୍ର ସେବାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁଥାନ୍ତି।
କଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଏକ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ପାଳନ ଏବଂ ବାଣ୍ଟି ନେବା ଉଚିତ।
ଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ:
ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ବୈଶାଖୀ ଦିନକୁ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ, ଫଳ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଦାନ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଆଣେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ସମାଜ ପ୍ରତି ସେବାର ଭାବନା ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରକୃତ ସାର।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଘରେ ତିଆରି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ:
ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଏବଂ ଗିଦ୍ଧା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବିନା ବୈଶାଖୀର ଉତ୍ସବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ନୂତନ ଫସଲ ଋତୁର ଆନନ୍ଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବଜା କରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆସେ, ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ, ଘରେ ରନ୍ଧା ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ବଜାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗରମ ଗରମ ଖିର, କେସର ରଙ୍ଗର ଭାତ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦର ସ୍ୱାଦର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।
ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ମାତୃ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଆମର ମୂଳ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପରିବାର ଭାବରେ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟିବା ଜୀବନର ସୁସଙ୍ଗତ ପ୍ରବାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପର୍ବ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।