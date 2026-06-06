ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ

କ୍ୟାପଟେନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପକର୍ରେ ଅୋଲାଚନା କରିଛି ବୋଲି କ୍ୟାପ ନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି।

By Manoranjan Sial

ଅମୃସର: ପଞ୍ଜାବର ପୂବର୍ତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବେିଜପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜନୀତି ମହଲେର ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତଘଟିଛି। କାରଣ କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଆଜି ଦିଲ୍ଲେୀର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାପଟେନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସେରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପକର୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବୋଲି କ୍ୟାପଟେନ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ପଞ୍ଜାବ ବେିଜପି ସଭାପତି ପଦେର କେବଳ ସିଂହ ଢିଲୋନଙ୍କ ଅଭେିଷକ ପରଠାରୁ ହିଁ କ୍ୟାପେଟନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସିଂହ ଢେିଲାନଙ୍କୁ ଟୋଗର୍ଟ କରି କ୍ୟାପେଟନ୍ ‘ଇନ୍‌-କ୍ୟାପଟେନ’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥେôଲ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାପେଟନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ କେଂଗ୍ରସର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥେôଲ। ଯାହା ପେର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କ୍ୟାପେଟନ ନିଜ ପୁରୁଣା ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PMଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡ଼ା କଡ଼ି,…

ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ‘ଜିଭ’ ବ୍ୟାୟାମ; ଗିଳିବା ଓ…

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାପଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ପଞ୍ଜାବେର ବେିଜପିର କାର‌୍ୟ୍ୟଷକଳାପଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭୋବ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପଞ୍ଜାବ ବେିଜପି ସଂଗଠନ ଏହା ପଛେର କ୍ୟାପେଟନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ କିଛି ଦିନ ପୂବର୍ରୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତେିରାପଣ ସଜର୍ରୀର ବାହାନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପେଟନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭୋବ ପଞ୍ଜାବ ବେିଜପି ସଂଗଠନଠାରୁ ଦେୂରଇ ରହିବା ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟେର କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିଲା।

ସପେଟ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୱାଡିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, କ୍ୟାପେଟନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଓ ଭେୂପନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ହୁଡ୍ଡା ଦୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦୁହେଁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେର ଏନଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି ୱାଡ଼ିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି।

ଆଲୋଚନା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତେର ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲେୀର କ୍ୟାପେଟନଙ୍କ ସହ ଶାହଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସର୍ବ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

PMଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡ଼ା କଡ଼ି,…

ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ‘ଜିଭ’ ବ୍ୟାୟାମ; ଗିଳିବା ଓ…

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ…

ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ ଲାପଟପ୍, ଏବେ…

1 of 17,204