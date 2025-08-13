ପ୍ରେମିକ ସହ ଲୁଚିଲୁଚି ଖେଳ କରୁଥିଲା ବିଧବା ମାଆ, ପୁଅ ଦେଖି ଦେବାରୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା
ମାଆର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସୋମବାର ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ମାମଲାଟି ରାମନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାଛରହଟ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ।
ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାରୁ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା- ପୋଲିସ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ପିସ୍ତଲ ଧରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।
ମୃତ ଶିଶୁର ନାମ ସୂରଜ, ଯାହାର ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୂରଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଫୈଜାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୋନା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଫୈଜାନ ସୂରଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ପିସ୍ତଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା- ଏହି ସମୟରେ, ପୋଲିସ ବାବନବିଘାର ବୁଦାରୁ ସୁରଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ସୁରଜଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ପୋଲିସ ଫୈଜାନକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଡିସିପି ଗୌରବ ବଂଶୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୈଜାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ପରେ ସେ ପିସ୍ତଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଫୈଜାନର ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ଫୈଜାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଫୈଜାନ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ- ଏହି ଅପରାଧରେ ଫୈଜାନର ବନ୍ଧୁ ରସିଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ମା’ ସୋନା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋନା ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଫୈଜାନ ଏବଂ ସୋନା ଶର୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସୋନା ଶର୍ମା ଦଶ ବର୍ଷର ସୁରଜ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ମାଛରହଟ୍ଟାରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅ ସୁରଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।