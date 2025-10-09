ଝିଅର ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଅରବାଜ୍ ଏବଂ ଶୁରା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ନାଁ ପଛର କାରଣ କଣ?

ଅରବାଜ୍, ଶୁରାଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ‘ସିପାରା’, ଏହି ନାଁ ପଛରେ ଅଛି ବଡ କାରଣ!

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତା ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁରା ଖାନ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଶୁରାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଅରବାଜ ଏବଂ ଶୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ସହ ତା’ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଅରବାଜଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ: ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଅରବାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସିପାରା ଖାନ।” ଏଥିସହ ସେ ଏକ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ‘ସିପାରା’ ନାମର ଅର୍ଥ ‘କୋରାନ’ର ଏକ ଭାଗ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ।

ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅରବାଜ ଖାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ଶୁରାଙ୍କୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଶୁରା ଏବଂ ଅରବାଜଙ୍କ ବିବାହ: ଶୁରାଙ୍କ ସହ ଅରବାଜଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୩ ରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅର୍ପିତା ଖାନଙ୍କ ଘରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବିବାହ: କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅରବାଜ ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅରହାନ ଅଛି। ସେମାନେ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଛାଡପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଛାଡପତ୍ର ପରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଅନେକ ଥର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

