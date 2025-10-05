୫୮ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ହେଲେ ଅରବାଜ, ଘରକୁ ଆସିଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ; ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର
ମୁମ୍ବାଇ: ୫୮ ବର୍ଷୀୟ ଅରବାଜ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁରା ଖାନ ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାନ ପରିବାର ଏହି ଖବର ପରେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ରହିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଖୁସି ଆସିଛି।
ଶନିବାର ସକାଳେ ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୁରା ଖାନଙ୍କୁ ଖାରର ପିଡି ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁରା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଅରବାଜ ପୁଣି ଥରେ ପିତା ହେବେ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରଠାରୁ ପରିବାର ଏକ ଶିଶୁର ଆଗମନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୫ତାରିଖରେ, ପରିବାର ଏହି ଖୁସି ଖବର ପାଇଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅରବାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୁଅ ଅରହାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଏକ ମହାନ ବେବି ସାୱାର ହୋଇଥିଲା:
ଅରବାଜ ଖାନ ନିକଟରେ ଶୁରା ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବେବି ସାୱାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।