ପିରିୟଡ୍ ବେଳେ ଶରୀରରୁ ଯାଏ ଖଣ୍ଡରକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, କଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର…

ପିରିୟଡ୍ ବେଳେ ଶରୀରରୁ ଯାଏ ଖଣ୍ଡରକ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହେବା ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଚିନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି  ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ: ପ୍ରଯୋଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ସହ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡରକ୍ତ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ।

ହୋଇପାରେ ସମସ୍ୟା: ମାସିକ ଧର୍ମ ବା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବ୍ଲିଡିଂ ସହ ପଡୁଥିବା ଖଣ୍ଡରକ୍ତ ଆମ ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟ ରହିବା ପରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ, ପ୍ରତି ମାସରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କିଛି ରୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଟିକେ ଟିକେ ଶରୀରରୁ ଯିବା ଏହା ଏତେବଡ ସମସ୍ୟା ନହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବଧି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ କିମ୍ବା ନାପକିନ୍ ବଦଳାଇବା କୁ ପଡୁଛି ଏହାସହ ବଡ଼ ବଡ ଆକାରର ଖଣ୍ଡରକ୍ତ ପଡୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜରୁରୀ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଝାଲମୁଢି କେତେ ପ୍ରକାରର, କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ…

Lucky Zodiac: ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୩…

ଗର୍ଭାଶୟର ଆବରଣ: ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ, ଗର୍ଭାଶୟର ଆବରଣରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଗର୍ଭାଶୟର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗର୍ଭାଶୟ ରୁ ଯୌନାଙ୍କ ଦେଇ ବାହାରିଥାଏ। ଗର୍ଭାଶୟର ଏହି ସ୍ତରକୁ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିକୋଏଗୁଲାଣ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରାରକ୍ତ ପତଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ଯଦି ଆଣ୍ଟିକୋଏଗୁଲାଣ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନହୁଏ, ତେବେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସାଧାରଣତଃ କାରଣ ଏହା କେବଳ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଦିନରେ ଶରୀରରୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଝାଲମୁଢି କେତେ ପ୍ରକାରର, କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ…

Lucky Zodiac: ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୩…

Anti cancer Fruits: କ୍ୟାନ୍ସରର ଆଶଙ୍କା ଦୂର…

Horoscope: ଆଜି ବୁଧବାର ମେଷ, ବୃଷ, ସିଂହ…

1 of 2,717