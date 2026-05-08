ସରୋଜିନୀ ନଗର ମାର୍କେଟରେ କ’ଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଶସ୍ତା ପୋଷାକର ରହସ୍ୟ
ସରୋଜିନୀ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଗୁଜବ ରହିଛି ଯେ, ସେଠାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ କ’ଣ।
Delhi Sarojini Nagar : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସରୋଜିନୀ ନଗର ମାର୍କେଟ ବହୁ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଟ୍ରେଣ୍ଡି ପୋଷାକ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଆସିଛି। ଏଠାରେ ପୋଷାକ ବହୁତ କମ ଦାମରେ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ୟାଶନେବଲ ଟପ ଏବଂ ଜିନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମାତ୍ର କିଛି ଶହ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ ଏହି ମାର୍କେଟ ଏକ ଅଜବ ଗୁଜବର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା କ’ଣ।
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୋଷାକ
ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାକୁ ବିଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଆସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଦେଶରୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ କେବେ କେବେ ଭାରତର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରୋଜିନୀ ନଗରରେ କେବଳ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଜବ ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାପିଛି କାରଣ ବଜାରର କିଛି ଅଂଶରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ।
ପୋଷାକ ଏତେ ଶସ୍ତା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?
ବଜାରରେ କମ ମୂଲ୍ୟ ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ‘ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସରପ୍ଲସ ଷ୍ଟକ୍’ (ରପ୍ତାନି ବଳକା ସାମଗ୍ରୀ)। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବଳକା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଇକାରୀ ଭାବେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟ୍ୟାଗ ଥିବା ପୋଷାକ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଯାଏ।
ରିଜେକ୍ଟେଡ ଷ୍ଟକ ରପ୍ତାନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିବା ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ (ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ) ଷ୍ଟକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ। କେବେ କେବେ ପୋଷାକର ବ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ଢିଲା ସିଲେଇ, ଭୁଲ୍ ଲେବଲିଂ, ବୋତାମ ନଥିବା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯଦିଓ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନଜରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତଥାପି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପୋଷାକର କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତାରେ କିଣି ସରୋଜିନୀ ନଗର ଭଳି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି।
ବଜାରର କିଛି ଅଂଶରେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ। ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାନ କିମ୍ବା ପାଇକାରୀ ରିସେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଇପାରେ। ଏହି ଧରଣର ପୋଷାକ ପ୍ରାୟତଃ ଓଜନ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇସାରିଥାଏ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ।