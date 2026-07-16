କିଚେନ ଏବଂ ଘରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପାଲଟିଛନ୍ତି କି ମାଛି ଓ ମଶା ? ଆଜି ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର

ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାରିପାଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମାଛି ଓ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମାଛିଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।

By Priyanka Das

How To Get Rid of mosquitoes : ବର୍ଷା ଋତୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସେ। ବିଶେଷକରି ଘର କିମ୍ବା କିଚେନରେ ମାଛିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭଲ କଥା ହେଉଛି, କିଛି ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଆପଣ ମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଭଳି ୫ଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ:

ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର: ମାଛି ଭଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧଳା ଭିନେଗାର ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମାଛି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

ତେଜପତ୍ରର ଦେଶୀ ହ୍ୟାକ୍: କିଚେନରେ ଥିବା ତେଜପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ତେଜପତ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ କିଚେନ କିମ୍ବା ଝରକା ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଦାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହି ଉପଚାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ…

ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ କ’ଣ ? ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ…

ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ: ଘରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ମାଛି ଭଗାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ବାସ୍ନାରେ ମାଛିମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବେ।

କେବଳ ଘରୋଇ ଉପଚାର କାମ କରିପାରିବ କି?

ଯଦି ଘରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାଛି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବୃତ୍ତିଗତ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

“ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ…

ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ କ’ଣ ? ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ…

୪୫ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩୩ ମି.ମି. ବର୍ଷା, ତଥାପି ଅଟୁଟ…

ବର୍ଷାରେ ଘରକୁ ସାପ ପଶିଲେ କଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ…

1 of 29,462