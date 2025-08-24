ସତରେ କ’ଣ ଗୋବିନ୍ଦା-ସୁନୀତାଙ୍କର ହେଉଛି ଡିଭୋର୍ସ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଦେଲେ ସତ…

"ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଗଢ଼ା"।

ମୁମ୍ୱାଇ: ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।  ହେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଏକଥା ନୂଆ ନୁହେଁ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ସୁନୀତା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି କିଛି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏପରି କିଛି କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରେ ଏହି ଗୁଜବ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।

ସୁନୀତା ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାମିନୀ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।

ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ।

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଉଣୀ କ’ଣ କହିଲେ: ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାମିନୀ ଖାନ୍ନା ଅମର ଉଜାଲା ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ପରି ଏବଂ ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।

ଏଥିରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ।”

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ: ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଶଶି ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଘର ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।

ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିଛି। ଛାଡପତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ।”

ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ସୁନିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନିତା ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଟିନା ଏବଂ ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଆହୁଜା ଅଛନ୍ତି।

ହଟରଫ୍ଲାଏର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁହେଁ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସୁନିତା ଆହୁଜା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ।

ଏହାସହ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।

