ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ କି? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ
କ'ଣ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ?
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପିତୃପକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି।
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବଂଶଧରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପିତୃ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ, ନବଜାତ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି?
କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପିତୃ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏହାକୁ “ବାଲ-ଗତି” ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି ଆତ୍ମା ଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି।
ପିତୃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ: ପିତୃ ଶବ୍ଦ କେବଳ ସାଧାରଣ ମୃତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ପିତୃ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିତୃଲୋକରେ ଏପରି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତର୍ପଣ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପିତୃ ପକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି: ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତୃଲୋକରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ।
ନବଜାତ, ଶୈଶବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଶିଶୁର ଆତ୍ମାକୁ “ବାଲ-ଗତି” କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ, ତେଣୁ ପିତୃଲୋକକୁ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁରେ କ’ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ: ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ ସୂତକ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ପିତୃ ତର୍ପଣର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାମ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ ନଥିଲେ।
ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ତର୍ପଣରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ।
କିନ୍ତୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବଂଶ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ଆତ୍ମା ଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରଳ ରୀତି ନୀତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା: ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଏକ ଶିଶୁର ଜୀବନ କମ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା’ର ଆତ୍ମା ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ।
ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ପିତୃପକ୍ଷର ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ବୋଝ ନହୁଏ ବରଂ ଆତ୍ମାର ଗତି ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ।
ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି।
ତେଣୁ ନବଜାତ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ।