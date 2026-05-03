ଓଜନ କମେଇବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଓଟ୍ସ, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ହୋଇପାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ
Oats Side Effect: ଆଜିକାଲି ଓଟ୍ସ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ନାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ସୂଚନା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଫାଇବର ପରିମାଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଓଟ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ଓଟ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ କି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ଓଟ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଖରାପ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ।
ଓଟ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କି?
ବିଟା-ଗ୍ଲୁକାନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଦ୍ରବଣୀୟ ଫାଇବର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଓଟ୍ସ ଏକ “ସୁପରଫୁଡ୍” ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଫାଇବର ପାଚନକୁ ଧୀର କରିଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଓଟ୍ସକୁ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ବିଟା-ଗ୍ଲୁକାନ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଓଟ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।”
ଗବେଷଣା ଏହି ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ନିୟମିତ ସେବନ ପ୍ରକୃତରେ LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଓଟ୍ସରେ ଥିବା ଫାଇବର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଓଟ୍ସ କିପରି କାମ କରେ?
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଓଟ୍ସ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓଟ୍ସ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ, ଯାହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଓଟ୍ସ ଶରୀର ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଓଟ୍ସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତିରିକ୍ତ ଚିନି ଥାଏ, ଯାହା ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଏହା ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତରେ, ଷ୍ଟିଲ୍-କଟ୍ କିମ୍ବା ରୋଲ୍ଡ୍ ଓଟ୍ସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜମ ହୁଏ।
ଫାଇବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ
ଓଟ୍ସରେ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ସର୍ବଦା ଆରାମଦାୟକ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଓଟ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଚନ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ ହୁଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଟ୍ସରେ ଫାଇଟେଟ୍ସ ଥାଏ, ଯାହା ଲୁହା ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟ ନ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଓଟ୍ସ ସେବନ କରେ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।