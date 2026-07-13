ଇରାନର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ମେଲୋନି ଯାଏଁ, ଇରାନୀ ପୋଷ୍ଟରରେ ‘ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍’ ନେତାଙ୍କ ତାଲିକା
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଇରାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ଇରାନୀ ଖବରକାଗଜ ଏକ କଠୋର ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଅନେକ ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏଏଫପିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ରାଜଧାନୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହାମଶାହରି ଖବରକାଗଜ ଶନିବାର (ଜୁଲାଇ ୧୧) ଦିନ ମୋଜତାବାଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ୧୩ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସେୟାର କରିଛି।
ଖବରକାଗଜ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ତାଲିକାକୁ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।
ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି:
ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାରମର୍ ଅଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍କରଣରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟରେ ରଖାଯାଇଛି |
ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ତାଲିକାରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଇରାନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସହିତ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବିମାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଶ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଜରୁରୀ:
ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମ ଜାତିର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କବରକୁ ନେଇଯିବେ।
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହାକୁ ତେହେରାନ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ, ମୋଜତାବା କାହାରି ନାଁ ନେଇ ନଥିଲେ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଦାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଶୋକ ପାଳନ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ମାଶାଦ ସହରରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।