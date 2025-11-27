ବିଶ୍ୱରେ ପୁରୁଷ ନା ମହିଳା କାହାର ହେଉଛି ଅଧିକ ହତ୍ୟା, କିଏ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା
ଦୁନିଆରେ ମହିଳାମାନେ ବାହାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଘରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି। ହେଲେ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରିପୋର୍ଟରେ ପୁରୁଷ ହତ୍ୟାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ନା ମହିଳା କାହାର ହତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଟାର୍ଗେଟ କରେ।
ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ:
ଜାତିସଂଘର ନିଶା ଏବଂ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୟୁଏନ ମହିଳା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୪ ରେ ୮୩,୦୦୦ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୦,୦୦୦ ଅର୍ଥାତ୍ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ୧୦ ମିନିଟରେ, ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି।
ହାରାହାରି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ୧୩୭ ଜଣ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ହିଂସାର ଏକ ନିରନ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳ, ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଚରଣ, ଧମକ ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ହିଂସା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଶେଷରେ ଏକ ଘାତକ ପରିଣାମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।
ୟୁଏନ ମହିଳାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଘର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ବାହାରେ ବାହାରିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ହୁଏ:
ଜାତିସଂଘର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମାତ୍ର ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଘନିଷ୍ଠ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପ୍ରାୟତଃ ଘର ବାହାରେ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦ।
କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି:
ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଫ୍ରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨,୦୦୦ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏସିଆ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଓସେନିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ଏପରି ମାମଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେପରିକି ସାଇବରଷ୍ଟକିଂ, ପ୍ରତିଛବି-ଆଧାରିତ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଡକ୍ସିଂ ଏବଂ ଡିପଫେକ୍। ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ହିଂସା ପ୍ରାୟତଃ ବାସ୍ତବ-ଦୁନିଆ ହିଂସା ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଏହି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଏକ ଘାତକ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି।
ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ, ଉତ୍ତମ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ।