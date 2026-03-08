ଅଙ୍ଗୁରକୁ ସାଧା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କି, ଜାଣନ୍ତୁ କଳା ନା ସବୁଜ, କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ
ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଧୋଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଙ୍ଗୁର କେବଳ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ, ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ। ଅଧୁଆ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୀଟନାଶକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ମଇଳା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧୁଆ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଅଙ୍ଗୁର କାହିଁକି ସଫା କରିବା ଉଚିତ:
ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଚାଷ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗୁର କୀଟନାଶକ ଏବଂ ମହମ ସହିତ ଆବୃତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଭାନି ଶର୍ମା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ସଫା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏହାକୁ ଭିନେଗାର ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏକ୍ସପର୍ଟ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:
ହେଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ବଡି ଫିଟ୍ ଟିଭି ଏବଂ ଦି ଡାଏଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ରିଆ ଶ୍ରଫ୍ ଏକଲାସ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଅପରିଷ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୀଟନାଶକ, ମଇଳା ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସଫା କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଅଙ୍ଗୁରକୁ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧୋଇବେ। କିଛି ଲୋକ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଏକ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ୫ ରୁ ୭ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ, ବହିଯାଉଥିବା ପାଣି ତଳେ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସଫା କରିବା ପରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ:
ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୈବିକ ଫଳ କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଧୋଇବା ପରେ ଏକ ସଫା କପଡା କିମ୍ବା କାଗଜ ଟାୱେଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଛାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ତା’ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଯାହା କିଛି ବାୟୁଚଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କଳା ଏବଂ ସବୁଜ ଅଙ୍ଗୁର ଉଭୟରେ କୀଟନାଶକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ, ରଙ୍ଗ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।