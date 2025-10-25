ସତରେ କ’ଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ଯାଏଁ ଉଡ଼ିପାରିବେ

ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ବିଷାକ୍ତ ନା ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସାପ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ କ’ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ପ୍ରଜାତିର ସାପ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଛକୁ ଗଛ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ସାପର ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ।

ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହା ପୃଥକ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସାପଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏବଂ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି।

ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପଗୁଡ଼ିକ କିପରି:

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିସୋପେଲିଆ ପ୍ରଜାତିର। ଏମାନେ ସରୁ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।

ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି।

ଗଛରୁ ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଏହି ସାପଗୁଡ଼ିକ ପାରାଚୁଟ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମତଳ କରନ୍ତି। ସାପଗୁଡ଼ିକର ଶରୀର ବାୟୁରେ “S” ଆକାର ଗଠନ କରେ, ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନାଦ୍ୟୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି କୌଶଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଡେଇଁବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତି:

୧-ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରି ସ୍ନେକ – ଏହି ସାପ ସାଧାରଣତଃ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସୁନେଲି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବରେ ୧୦୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ।

୨- ପାରାଡାଇଜ୍ ଟ୍ରି ସ୍ନେକ୍ – ପାରାଡାଇଜ୍ ଟ୍ରି ସ୍ନେକ୍ ସାଧାରଣତଃ ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ।

୩- ଟ୍ୱିନ୍ ବାର୍ଡ ଟ୍ରି ସ୍ନେକ୍ – ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଜାତି ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ।

ଉଡ଼ୁଥିବା ସାପଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ:

ଅଧିକାଂଶ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ସାମାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ବାଦୁଡ଼ି ଏବଂ ଝିଟିପିଟି ଶିକାର କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠୋର ନୁହେଁ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ସାପ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଡେଇଁ ପାରିବ ଏବଂ ୬୦ ଫୁଟ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରି ପାରିବ।

