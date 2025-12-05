ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଭୂତିଆ ଟ୍ରେନରେ କ’ଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟ

ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଟ୍ରେନର ନାଁ 'ଘୋଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍' କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ୱର ୪ ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗ, ବଡ଼ ଘରୋଇ ଜେଟ୍, ବଡ଼ ୟାଟ୍, ମହଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଭୂତ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ରହିଛି।

ଭୂତ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡୁଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭୂତ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଟିନଙ୍କ ଭୂତ ଟ୍ରେନ୍‌ ପଛର ସତ କ’ଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରୁଷିଆର କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର…

ଆତଙ୍କୀ ହେବେ ଦମନ, ଜାରି ରହିବ ତୈଳ କାରବାର,…

ପ୍ରଥମତଃ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଭୂତ ଟ୍ରେନ୍ ରେ କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ, ସଜଡ଼ା, ଟ୍ରାକଲେସ୍ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏଥିରେ ଏକ ଜିମ୍, ସ୍ପା, କସମେଟୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି।

ପୁଟିନଙ୍କ ଟ୍ରେନଟି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଏହାକୁ “ଘୋଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ” କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଏହାର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନାମ ନାହିଁ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁଟିନ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ବଗି, ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଏକ ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀ ଜିରକନ୍ ସର୍ଭିସର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦଲିଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଶସ୍ତ୍ରବସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ।

You might also like More from author
More Stories

ରୁଷିଆର କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର…

ଆତଙ୍କୀ ହେବେ ଦମନ, ଜାରି ରହିବ ତୈଳ କାରବାର,…

(video) ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ରାଗିବା ବଦଳରେ ଖୁସି…

ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ମୁହଁରେ ପିରିୟଡ୍…

1 of 9,435