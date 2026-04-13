ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କିଣୁଛନ୍ତି କି ନୂଆ ଗାଡ଼ି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ ସଠିକ ରଙ୍ଗର ବାହନ

Akshya Tritiya 2026 : ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କିଣାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ‘ଅକ୍ଷୟ’ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସିଥାଏ। ୨୦୨୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ମଡେଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ବାଛିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବାହନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଏ। ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗର ବାହନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବ:
ମେଷ ରାଶି: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ବା ମେରୁନ୍ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଓ ସଫଳତା ଦେବ।
ବୃଷ ରାଶି: ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧଳା କିମ୍ବା ସିଲଭର ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, କ୍ରିମ କିମ୍ବା ଧୂସର (Grey) ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କର୍କ ରାଶି: ଧଳା, ସିଲଭର କିମ୍ବା କ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇବ।
ସିଂହ ରାଶି: ଲାଲ, ମେରୁନ କିମ୍ବା କେସରୀ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ସବୁଜ, ଧଳା କିମ୍ବା ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ।
ତୁଳା ରାଶି: ଚିକ୍କଣ ଧଳା କିମ୍ବା ସିଲଭର ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ।
ବିଛା ରାଶି: ଲାଲ, ମେରୁନ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ ରଙ୍ଗର ବାହନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି: ହଳଦିଆ, କ୍ରିମ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ସାଜିବ।
ମକର ରାଶି: କଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ (Brown) ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: କଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ଜାମୁ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।
ମୀନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଧଳା କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବ।