ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହିସବୁ ଭୁଲ? ହୋଇପାରନ୍ତି HoneyTrapର ଶିକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ । ଏଭଳି କିଛି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହନିଟ୍ରାପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ସରକାରୀ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇବର ଦୋସ୍ତ ଏବେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହନିଟ୍ରାପରୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ:-

ହନିଟ୍ରାପ ଏଭଳି ଏକ ମାୟାଜାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମହିଳାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଫସାଇଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ବା ରୂପ-ଯୌବନରେ ଫସିଯାଏ, ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଠକାମୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ । ଏହାପରେ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ହନିଟ୍ରାପ କୁଇନ୍ ।

Protect yourself from honey traps. Stay cautious and safeguard yourself in the virtual meeting world of social media.#CyberSafeIndia #StayAware #StayCyberWise #I4C #MHA #Dial1930 #Thrusday #GoogleIndia pic.twitter.com/x1IFvsHudc

