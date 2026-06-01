ରାତି ୯ଟା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କରୁଛି ଦୁର୍ବଳ !

ରାତିରେ ଡେରିରେ ଖାଇବାର ହୃଦ୍‌ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ: ଅନେକ ଲୋକ ରାତି ୯ଟା ପରେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ (ଡିନର) କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ପୁଣି ରାତି ୧୧ଟାରୁ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦ୍‌ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।

By Priyanka Das

Late Night Eating Side Effects : ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଖାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଅଫିସ କାମ, ଟ୍ରାଫିକ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଟିଭିର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ରାତି ୯ଟା ପରେ ଡିନର କରୁଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେବଳ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦ୍‌ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଶରୀରରବଡି କ୍ଲକ୍’ (Body Clock) କିପରି କାମ କରେ?

ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚକ୍ର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ‘ସର୍କାଡିଆନ୍ ରିଦମ୍’ (Circadian Rhythm) କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ଲକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ କେବେ ଶରୀର ଜାଗିବ, କେବେ ଶୋଇବ, କେବେ ହରମୋନ ନିର୍ଗତ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ। ରାତି ହେଲେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ପରଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ବଦଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।

ହୃଦ୍ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍: ଡେରିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶରୀରର ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯାହା ଟାଇପ୍-୨ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଏ।

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ର ଆଶଙ୍କା: ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଡେରିରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

ନିଦ୍ରାହୀନତା: ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ନିଦ ନ ହେଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ (inflammation) ଏବଂ ଚାପ ହରମୋନ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ହୃଦ୍‌ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ।

କାହାକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍?

ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାତିରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ରୋଗୀ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ।, ମେଦବହୁଳତା (Obesity) ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକ।

ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ

ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ରୁ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇନେବା ଉଚିତ୍। ଡିନର୍ ଏବଂ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମରେ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଭାରୀ କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦାଲ୍, ପରିବା, ସାଲାଡ୍, ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ରୁଟି କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଖିଚଡ଼ି ଭଳି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।

 

