ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହି ଅଂଶ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ
ଖାଇବା ଥାଳିରେ ପ୍ରାୟତଃ କଲିଜା, ଦିମାଗ , ଗୁର୍ଦ୍ଦା ଏବଂ ହୃଦପିଣ୍ଡ ଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଗାନ ମିଟ୍ (Organ Meat) ବା ଅଫଲ୍ (Offal) କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ପୋଷଣର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି।
Organ Meat Health Risks : ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଥାଳିରେ ପ୍ରାୟତଃ କଲିଜା (ଯକୃତ), ମଗଜ (ମସ୍ତିଷ୍କ), ଗୁର୍ଦ୍ଦା (କିଡନୀ) ଏବଂ ହୃଦପିଣ୍ଡ ଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଗାନ ମିଟ୍ (Organ Meat) ବା ଅଫଲ୍ (Offal) କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ପୋଷଣର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକ ସେବନ ଫାଇଦା ବଦଳରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ‘webmd’ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପକାରିତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଲିଜା , ମଗଜ ଏବଂ ଗୁର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି କଲିଜା ଏବଂ ହୃଦପିଣ୍ଡରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ି ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଗାନ ମିଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ବାତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲିଜା, ଗୁର୍ଦ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଗାନ ମିଟ୍ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟୁରିନ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ ବଢ଼ାଇ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ହିମୋକ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ (Hemochromatosis) ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାନ ମିଟ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ରୋଗରେ ଶରୀରରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇରନ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆଇରନରେ ଭରପୂର କଲିଜା ଭଳି ଜିନିଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅର୍ଗାନ ମିଟ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବେକେବେ ଏବଂ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦରୋଗ, ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଗାଉଟ୍ କିମ୍ବା ଆଇରନ ଓଭରଲୋଡ୍ ଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଦ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଉପକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କଲିଜା (ଯକୃତ), ଗୁର୍ଦ୍ଦା (କିଡନୀ) ଏବଂ ହୃଦପିଣ୍ଡରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨, ଆଇରନ, ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବି-ଭିଟାମିନ୍ ଭଲ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଇରନର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ କଲେଜି ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଇରନର ସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା କ୍ଲାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ।
କଲେଜିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି୧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ ବି୨ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ କେତେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ (କ୍ୟାନ୍ସର) ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୃଦପିଣ୍ଡ, କଲେଜି ଏବଂ ଗୁର୍ଦ୍ଦାରେ ମିଳୁଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏବଂ ଫୋଲେଟ୍ ରକ୍ତରେ ହୋମୋସିଷ୍ଟିନ୍ର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
Disclaimer (ସତର୍କତା ସୂଚନା): ଏହି ସୂଚନା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ନୂତନ ଜୀବନଶୈଳୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ।