ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍? ସକାଳର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପୂରା ଦିନକୁ ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ
Morning Habits : ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖନ୍ତି। ମେସେଜ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନୋଟିଫିକେସନ, ଇମେଲ ଏବଂ ଖବର ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉଭୟ ଏହି କଥାର ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ଦିନସାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭାବ:
ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆସୁଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ହଠାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୋଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକାଗ୍ରତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳତା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ:
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଖବର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଅନେକ ତଥ୍ୟର ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଖବର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୂରା ଦିନ ଚାପ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିରହେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ହ୍ରାସ:
ସକାଳର ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଜନା (Planning) ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭଟକିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପୂରା ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ କାମରେ ମନ ଲଗାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ।
ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିପଦ:
ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ (Blue Light) ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, କ୍ଲାନ୍ତି, ଶୁଷ୍କତା (Dryness) ଏବଂ ଆଖି ଭାରି ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଲେ, ଏହା ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସକାଳୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କିପରି କରିବେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଏହିଭଳି କରିବା ଉଚିତ୍:
· ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ୧୫ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
· ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
· ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ବା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
· ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
· କିଛି ସମୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକରେ ବିତାନ୍ତୁ।