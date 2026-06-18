ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି, ମିନିଟ୍କରେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଚୁଲା
କିଛି ଲୋକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଉପରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରି ବାସନ ରଖିଦିଅନ୍ତି । କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଓଜନ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କାଚ ସ୍ତର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ।
Induction Stove Tips: ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସର ବଢ଼ୁଥିବା ଦର ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟୋଭ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଉପକରଣଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନିଆନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି କିଛି ଭୁଲ୍ କରିବସନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ କିମ୍ବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଭଳି ୫ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଭୁଲ୍ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟୋଭ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସନ ସହିତ କାମ କରେ ନାହିଁ । ଅନେକ ଲୋକ ଆଲୁମିନିୟମ, କାଚ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଷ୍ଟିଲ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚୁଲାଟି ବାସନକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ସବୁବେଳେ ଫେରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାତୁ ଥିବା ବାସନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଯଦି ବାସନର ତଳ ଭାଗରେ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ।
ଚୁଲା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ରଖିବା
କିଛି ଲୋକ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରି ବାସନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି । କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଓଜନ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କାଚ ସ୍ତର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଯଦି ଏହି ସ୍ତରରେ କ୍ରାକ ଆସିଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ଉପକରଣଟି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଜନିତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଓଜନ ସୀମାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ।
ଓଦା ସ୍ତର ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟୋଭ୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ତା’ ଉପରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଓଦା ସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସର୍କିଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏହାଛଡ଼ା ଏହାର ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେନାହିଁ । ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସ୍ଲଟ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଭିତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପାର୍ଟସଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଚୁଲାକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପବନର ସଠିକ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକରଣଟି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତା’ ଭିତରର ପାର୍ଟସଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚାରିପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପ୍ଲଗ୍ ବାହାର କରିଦେବା
ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ଲଗ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରାଯାଏ, ତେବେ ଉପକରଣର ଆୟୁ କମିଯାଇପାରେ । ଭଲ ହେବ ଯେ ଷ୍ଟୋଭ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ ପରେ ହିଁ ପ୍ଲଗ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରଖିବାର ଟିପ୍ସ:
ସବୁବେଳେ ସଠିକ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଚୁଲାର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ଥାନ-ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଓଭରଲୋଡିଂରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟବହାର ପରେ ଉପକରଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।