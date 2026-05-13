Public Wi-Fi ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ମିନିଟ୍କରେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ!
ଫ୍ରି ୱାଇ-ଫାଇ ପଡିପାରେ ମହଙ୍ଗା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କାଫେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ୱାଇଫାଇ ଅନେକ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଏବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇରେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା: ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇରେ କେବେବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କମ୍, ଯାହା ମ୍ୟାନ-ଇନ୍-ଦି-ମିଡଲ୍ (MITM) ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ହ୍ୟାକର କିମ୍ବା ସ୍କାମର ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ, PIN ଏବଂ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଯଦିଓ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ଉପଲବ୍ଧ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ପରି, ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରିବା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ଯାହା ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
VPN ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା: ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ Wi-Fi ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ତେବେ VPN ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ VPN ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର Wi-Fi ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା: ଆପଣ Gmail ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସାର୍ବଜନୀନ Wi-Fi ରେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ Wi-Fi ରେ MITM ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ ଇନ୍ ବିବରଣୀ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ।
ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନା ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା: ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ଫାୟାରୱାଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇ-ଫାଇରେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବିନା, ହ୍ୟାକର୍ସ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ସେମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଡାଟା ଠାରୁ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚୋରି କରିପାରିବେ।