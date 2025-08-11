ଏ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ? ସାବଧାନ ଟୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା….
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ପାସୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବି ଏପରି ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହ୍ୟାକର୍ସ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭାରତରେ 76,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏପରି ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ହ୍ୟାକର୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ।
ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ପାସୱାର୍ଡ:
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପାସୱାର୍ଡ ଏତେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅନୁମାନ କରିବା ସହଜ ଯେ ଏହାକୁ “ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପାସୱାର୍ଡ” ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ବି “୧୨୩୪୫୬” ଭଳି ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ବ୍ରୁଟ-ଫୋର୍ସ କିମ୍ବା ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଟାକ୍ ଭଳି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁରନ୍ତ ଏପରି ପାସୱାର୍ଡ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ।
କାହିଁକି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଭାରତୀୟ:
ଦ୍ରୁତ କ୍ରାକିଂ ସମୟ: ଏକ ସରଳ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରାକ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ: ଆଜିକାଲି ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇପାରେ ।
ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଆଶଙ୍କା: ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡିପାରନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସରଳ ପାସୱାର୍ଡ ବାଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେବ। “123456”, “ପାସୱାର୍ଡ”, “ଇଣ୍ଡିଆ123” କିମ୍ବା “abcd1234” ଭଳି ପାସୱାର୍ଡ ଟାଇପ୍ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଭୁଲିଯିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରେ।
କିପରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ?
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି:
.ପାସୱାର୍ଡ ଅତି କମରେ 12-16 ଅକ୍ଷର ଲମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ।
.ବଡ଼ ଅକ୍ଷର (A-Z), ଛୋଟ ଅକ୍ଷର (a-z), ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ (!, @, #, $) ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
.ପାସୱାର୍ଡରେ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
.ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ ମନେରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
.ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, 2FA ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।