ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଟିପ୍ସ, ମିନିଟ୍ରେ ଦୂର ହେବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ
ମନସୁନ ରେ କପଡ଼ା ନ ଶୁଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆପଣ କପଡ଼ାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆସୁଥିବା ଓଦାଳିଆ ଭାବ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହେବ ।
Rainyday Washing Tips : ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବାରେ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କପଡ଼ା ଠିକ ଭାବରେ ନ ଶୁଖେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଓଦାଳିଆ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ । କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରା ନ ହେବା କାରଣରୁ କପଡ଼ାକୁ ସଠିକ ଉତ୍ତାପ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ କପଡ଼ା ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଓଦା ରହିଯାଏ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ମେଲାଇ ନ ଶୁଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ।
ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଫଙ୍ଗସ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଖୁନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଟିପ୍ସ ଆପଣାଇ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।
କପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେମିତି ଦୂର କରିବେ?
- କପଡ଼ାରୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ: କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପରେ ସେଥିରେ ରହିଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ଶୁଖାଇବାର ସଠିକ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ପିନ୍ ମୋଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ମେଲାଇ ଶୁଖାନ୍ତୁ: ବର୍ଷା ଦିନେ କପଡ଼ା ଛାତ ଉପରେ ମେଲାଇ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା କପଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ କପଡ଼ାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଟାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ ଦୂରତା ରଖି ମେଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ: ଅନେକ ସମୟରେ କପଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଓଦାଳିଆ ଭାବ ରହିଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଉଛି, ତେବେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ କିମ୍ବା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପବନ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା କପଡ଼ାର ଓଦାଳିଆ ଅଂଶ ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଗନ୍ଧ ଆସେ ନାହିଁ ।
- ବେକିଂ ସୋଡାର ବ୍ୟବହାର: କପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ସମୟରେ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ସହିତ ଅଧା କପ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶାଇବାକୁ ହେବ ।
- ହେୟାର ଡ୍ରାୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଓଦା କିମ୍ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଲାଗୁଥିବା କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଡ୍ରାୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇବାକୁ ହେବ ।