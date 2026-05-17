ମେଷ, ସିଂହ ଓ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ବସ ଏହି ୧୦୨ ମିନିଟର ରାହୁକାଳରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ
୧୭ ମେ ୨୦୨୬ ର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଶୋଭନ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର, ଅର୍ଥ, ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର।
Today Horoscope : ୧୭ ମେ ୨୦୨୬, ରବିବାର ଦିନଟି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ନେଇ ଆସିଛି। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଶୋଭନ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ନୂଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ାଇପାରେ।
- ରାହୁକାଳ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୫:୨୩ PM ରୁ ୦୭:୦୫ PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ ହେବ।
- ଅଭିଜିତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ଦିପହର ୧୧:୫୦ AM ରୁ ୧୨:Group ୪୪ PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯିବ।
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥ, ପରିବାର, ସୁରକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମେଷ, ସିଂହ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ସେହିପରି ତୁଳା, ବିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
୧. ମେଷ ରାଶି
ଅଫିସ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆୟ ଭଲ ହେବ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଗଳା ସମସ୍ୟା, କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ଲାଲ୍ ଏବଂ ଧଳା | ୧, ୬
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ “ଓଁ ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
୨. ବୃଷ ରାଶି
ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ଧଳା ଏବଂ କ୍ରିମ୍ | ୨, ୬
ପ୍ରତିକାର: ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୩. ମିଥୁନ ରାଶି
ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଅନିଦ୍ରା, ଆଖି ପୋଡ଼ା ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳา | ୫, ୭
ପ୍ରତିକାର: ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁବ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ ମୁଗ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୪. କର୍କ ରାଶି
ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ଧଳା ଏବଂ ସିଲଭର | ୨, ୭
ପ୍ରତିକାର: ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୫. ସିଂହ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅହଂକାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ସୁନେଲୀ ଏବଂ ଲାଲ୍ | ୧, ୩
ପ୍ରତିକାର: ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗହମ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୬. କନ୍ୟା ରାଶି
ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିବେ। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ସବୁଜ ଏବଂ କ୍ରିମ୍ | ୫, ୮
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ “ଓଁ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
୭. ତୁଳା ରାଶି
ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ହରମୋନ୍ କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ଧଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ନୀଳ | ୮
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଧଳା ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୮. ବିଛା ରାଶି
ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ କିମ୍ବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ନିବେଶ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ମରୁନ୍ ଏବଂ ଲାଲ୍ | ୮, ୯
ହନୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଜି ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୯. ଧନୁ ରାଶି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସାଧାରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା କ୍ଲାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ | ୩, ୯
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଡାଲି କିମ୍ବା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୧୦. ମକର ରାଶି
ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ ଭଲ କଟିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ନୀଳ ଏବଂ କଳା | ୫, ୬ (ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ)
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
୧୧. କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଘର-ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଘର ବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହେବ। ମାନସିକ ଚାପ, ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନୀଳ | ୫, ୮
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି “ଓଁ ଶଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କୁ କଳା ଚୋପା ମୁଗ କିମ୍ବା ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ।
୧୨. ମୀନ ରାଶି
ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ, ମିଟିଂ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଲଦିବାଜିରେ ଜବାବ ଦେଇ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖନ୍ତୁ, ନୀରବତା ଯୋଗୁଁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗଳା ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ନମ୍ବର: ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା | ୩, ୭
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି “ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଡାଲି ବା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ।