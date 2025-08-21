କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କାଟନ୍ତି ଅରିଜିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବି. ଟାଉନର ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ଅରିଜିତ ସିଂହ ଜଣେ ବଲିଉଡର ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସିଙ୍ଗର । ତାଙ୍କ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପାଗଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଳା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୀତ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟରର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅରିଜିତ ସିଂହ ଏକ ବହୁତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଅରିଜିତଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କେତେ ସରଳ ଓ ସାଧାରଣ
ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଗାୟକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ଫେମ୍ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ସେ ଶୋ’ରେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଗାୟକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋ’ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅରିଜିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ, ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମର୍ଡର ୨ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଫିଲ୍ମରେ, ସେ ଫିର୍ ମୋହବତ୍ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଗୀତଟି ତୁରନ୍ତ ହିଟ୍ ହୋଇଗଲା; ଏହା ପରେ ଲୋକମାନେ ଅରିଜିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
୨୦୧୩ ମସିହାରେ, “ଆଶିକି ୨” ର “ତୁମ୍ ହି ହୋ” ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଲା, ଯାହାର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଭାବରେ ଅରିଜିତଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ସାୱାରିଆ” ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟିର ସଂସ୍କରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନଥିଲା।
ଏହା ପରଥରୁ ତାଙ୍କ ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢିଚାଲେ… ସେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନଥିଲେ ଏବଂ ବଲିଉଡର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ “ବିନ୍ତେ ଦିଲ୍”, “ପଦ୍ମାବତ୍” ଏବଂ “କେଶରିଆ”, “ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର” ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି।
ସରଳ ଜୀବନଯାପନ
ଅରିଜିତ ସିଂହ ଆଜି ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।
ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।
ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି
ଗାୟକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟ ପାଇଁ ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଉଣା ପାଉଥିବା ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅରିଜିତ ସିଂହଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୪୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି। ଅରିଜିତ ସିଂହ କାର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୩.୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।