ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ବି ସରଳ ଜୀବନ: ଜିଆଗଞ୍ଜର ପତଳା ଗଳିରେ ଆଜି ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ଅରିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱର
ବଲିଉଡରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇ ଅରିଜିତ ସିଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ସୁରର ସାଧନାରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସହର। ନାଁ ହେଉଛି ଜିଆଗଞ୍ଜ। ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅରିଜିତ୍ ସିଂହ… ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ‘ସୋମୁର ସହର’। କିନ୍ତୁ ସୋମୁର ଏହି ସହରରେ କେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ‘ସୋମୁ’ଙ୍କ ଫଟୋ ନଜର ଆସିବ ନାହିଁ। ନା କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାନର୍।
ମୁମ୍ବାଇର ଚମକଧମକ ଦୁନିଆଠାରୁ ଅରିଜିତ୍ ଯେତିକି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚକାଚୌନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନଠାରୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିତ୍ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗକୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ‘ମୈନୁ ବିଦା କରୋ’ କହିଦେଲେ ଏବଂ ‘ଫିର ଲେ ଆୟା ଦିଲ୍ ମଜବୁର୍…’ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଜିଆଗଞ୍ଜର ସେହି ଗଳିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, ସେବେଠାରୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ କୌତୂହଳ ଥିଲା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ହୋଇଥିବ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହସ ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ଥିବ, ତାହା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଜିଆଗଞ୍ଜ ଉପରେ ଅରିଜିତଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକାର ଗଳି ଏବଂ ସେହି ଗଳିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲି।
ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏତେ ସାଧାରଣ ଯେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠାକାର ଗଳି ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ରିୟାଜ୍ କରୁଥିବା ପିଲା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ। ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱର ମତେ ମିତୋଶ୍ରୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା। ମିତୋଶ୍ରୀ ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଆଗଞ୍ଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ”ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଶହ ପିଲା ଅଛନ୍ତି।” ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ବଢୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ପଛରେ ସେ ଅରିଜିତଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଜିଆଗଞ୍ଜ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଅରିଜିତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଜବୁତ ହୋଇଛି।
ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜାଇ ସୁର ଲଗାଉଥିବା ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ଆୟଶା ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି, ”ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା, ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ।” କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଅରିଜିତ୍ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ପାଠପଢ଼ା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ମଞ୍ଚ ମିଳିପାରିବ, ସେହି ଭରସା ଆମକୁ ହୁଏତ ମିଳିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଅରିଜିତ୍ ଏଠାରେ ରହୁନଥାନ୍ତେ। ମିତୋଶ୍ରୀ ଆମକୁ ଏମିତି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ନାମ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚମକଧମକଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ଅରିଜିତ୍ ଏହି ଦିଗରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ।
ଅରିଜିତଙ୍କ ପରିବାର ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଲାହୋରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଜିଆଗଞ୍ଜରେ ଆସି ବସବାସ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଈ ଏବଂ ମା’ଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଘରୁ ମିଳିଥିଲା, ଗୁରୁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କଲେ, ଛୋଟ ସହରରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱର ପାଲଟିଗଲେ। ଅରିଜିତ୍ ଯେଉଁ ତିନିଜଣ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ- ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହଜାରୀ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହଜାରୀ ଏବଂ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହଜାରୀ। ମିତୋଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, ”ଅରିଜିତ୍ ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖିଛି, କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ହୋଇ ବସି ରହୁଥିଲା। ମନ ଦେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିଲା। କେବଳ ଗୀତ ନୁହେଁ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର… ଯେମିତି କି ତବଲା, ତାନପୁରା ସବୁକିଛି ସେ ଶିଖୁଥିଲା।”
“ସେତିକି ଛୋଟ ବୟସରେ ତାକୁ ତାନପୁରା ମିଳାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆମ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ପିଲା… ପୁରାପୁରି ଅସାଧାରଣ।” ଟିଙ୍କୁ ରାୟ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ପାଖାପାଖି ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅରିଜିତଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, “ଅରିଜିତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିତ୍ ହୋଇନଥିଲା, ସୋମୁ ଥିଲା… ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ‘ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଖୈପା’ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ‘ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଖୈପା’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପାଗଳ। ସେ ହେଉଛି ସୁରର ସାଧକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନକୁ ୭-୮ ଘଣ୍ଟା ରିୟାଜ୍ କରେ।” ଅରିଜିତ୍ ନିଜର ଅନେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରିୟାଜ୍ କରନ୍ତି, ଗୀତର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି… ଏବଂ ପରେ ସକାଳେ ତାହାକୁ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ଅରିଜିତ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା, ସେ ନିଜ କଣ୍ଠକୁ ସାଧନା କରି ଏହି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅରିଜିତ, ‘ଅରିଜିତ ସିଂ’ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଆଜି ବି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଜିଆଗଞ୍ଜର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ ଥିବା ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠାରେ ରୁହନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠାରେ ଜଗୁଆଳିମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆମେ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ। ଅରିଜିତଙ୍କ ଘରର ଠିକ୍ ପଛପଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଘାଟ ରହିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏଡ୍ ସିରିନ୍ ଏବଂ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଗୀତ ‘ସାଫାୟାର’ (Sapphire) ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ସହ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏଡ୍ ସିରିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜିଆଗଞ୍ଜର ଏହି ଗଳିଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲି ବୁଲି ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଅରିଜିତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ଏଡ୍ ସିରିନ୍ଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ସହରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆୟଶା ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଜିଆଗଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଅରିଜିତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।