ମୌନୀଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ରାଗିଗଲେ ଅର୍ଜୁନ

ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁ ମୌନୀ ରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସନସେସନାଲ୍ କ୍ଲିକବେଟ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

By Shiv Sankar Singh

ମୁମ୍ବାଇ : ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁ ମୌନୀ ରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧୁ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ବନ୍ଧୁତାକୁ ସନସେସନାଲ୍ କ୍ଲିକବେଟ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ମୁମ୍ବାଇ: ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ବିଜଲାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌନୀ ରାୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଖବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡିନର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁହେଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଗୁଜବ ସେତେବେଳେ ବେଶି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା , ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପାରାଜି ପେଜ୍‌ ଉଭୟଙ୍କ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଓ ମୌନୀ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ‘କ୍ଲିକ୍‌ବେଟ୍’ ପେଜ୍‌ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବ।

ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, “ଦୟାକରି ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛ କାହାଣୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।”

ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅନେକ କଳାକାର ଓ ପ୍ରଶଂସକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

You might also like More from author
More Stories

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: କମିଲା ସୁନା ଦର; ଯେତେ…

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା…

ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ…

ଇସ୍ତଫା ପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ISRO…

1 of 30,075