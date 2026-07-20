ଲର୍ଡସରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବଲିଉଡରେ ଜୋର ଧରିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଡେଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଲର୍ଡସରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁର ନିଜର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍‌କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ଲକ୍ ଅପ୍ ୨’ରେ ପାମେଲାଙ୍କୁ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାହିବା ବାଲିଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଦୁହେଁ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂ କୁ ନେଇ ବଲିଉଡରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।

ଗତ ରବିବାର, ୧୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାହିବାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଡେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଜୁନ ଓ ସାହିବା: ସାହିବା ବାଲି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁହେଁ ମ୍ୟାଚିଂ କଲରର ବ୍ଲୁ ଆଉଟଫିଟ୍‌ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର…

ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ଉପରେ…

ଅର୍ଜୁନ ଓ ସାହିବାଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ନେଟିଜେନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘କଣ ସେମାନେ ସତରେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ କଣ ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ?’ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ‘ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି?’

ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ସାହିବାଙ୍କ ଡେଟିଂ ଲାଇଫ୍: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡେଟିଂ ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସାହିବା ବାଲି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଡେଟିଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାହିବା ଏକ ମଜାଦାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ଜରିଆରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସାହିବାଙ୍କ ନାମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା।

ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍: ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ୱର୍କଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭୂମି ପେଡନେକର ଏବଂ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ସହ ‘ମେରେ ହସବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ବିବି’ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିକଟରେ ସେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ’ ‘ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସଜା’ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

DNA Test ରୁ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ ରହସ୍ୟ: ହସ୍ପିଟାଲର…

ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ଉପରେ…

ଫାଇନାଲ୍ ହାରିଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ମିଳିଲା…

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଲେ କେବେ ଏବଂ କିପରି…

1 of 25,893