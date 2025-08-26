ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବେ ସଚିନ

ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, କୋଟିପତି ଘରର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବେ ସଚିନ
ପୁଅ ବାହାଘର କରିବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗଟ୍ ସଚିନ୍ । ଏକ୍ସରେ ଦେଲେ ଏ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ।
ମୁମ୍ବାଇ: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବରରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ସାନିଆଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେନ୍ଦୁଲକର ପରିବାର ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଏବେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରେଡିଟରେ “ଆସ୍କ ମି ଏନିଥଙ୍ଗ ” ସେସନରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ ହସି କହିଲେ, “ହଁ, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାନିଆ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ।” ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ
ସାନିଆ ଚାଣ୍ଡୋକ ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ଘାଇ ପରିବାର ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଟେଲ୍, ବ୍ରୁକଲିନ୍ କ୍ରିମେରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାଭିସ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ସ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ।
ତଥାପି, ସାନିଆ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମିଷ୍ଟର ପଜ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ ସେଲୁନ୍, ସ୍ପା ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ ଚଲାନ୍ତି। ସାନିଆ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାରା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିକଟତର।
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି
୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଆ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍)ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। ତଥାପି, ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ସିଜିନରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ବାପା ଯୋଗରାଜ ସିଂହଙ୍କଠାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷମତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।