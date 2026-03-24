ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେନା ବିମାନ କ୍ରାସ୍, ଥିଲେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ
ବିମାନ କ୍ରାସର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବିମାନ। ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା କଲମ୍ବିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧୦ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ପୁଏର୍ଟୋ ଲେଗୁଇଜାମୋ ନିକଟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
C-୧୩୦ ହର୍କୁଲସ୍ ବିମାନଟି ପେରୁ ସୀମା ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନରେ ୧୧୦ ଜଣ ସୈନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତାଭୋ ପେଟ୍ରୋ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
C-୧୩୦ ହର୍କୁଲିସ୍ ବିମାନ ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କଲମ୍ବିଆ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ନିକଟରେ ବୋଲିଭିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା; ଏଲ୍ ଆଲ୍ଟୋରେ ଏକ C-୧୩୦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।