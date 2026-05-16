“ଦୁନିଆ ମ୍ୟାପ୍ରେ ରହିବ ନା ଇତିହାସରେ?” ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଉଡ଼ିଲା ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ ନିଦ!
ମାନଚିତ୍ରରୁ ଗାୟବ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ “ସେନା ସଂଳାପ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ “ୟୁନିଫର୍ମ ଅନଭେଲ୍ଡ” ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବେସାମରିକ-ସାମହିକ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ ହେବ।
ଜବାବରେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭରପୁର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚିତ୍ ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ।