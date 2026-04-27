୮୫୯ କିମି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୫୦ ଘଣ୍ଟା, ୫୮ ମିନିଟ୍ ଓ ୨୭ ସେକେଣ୍ଡରେ
ବଲବୀର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସହନଶୀଳ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପର ପରୀକ୍ଷା
ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଦେଖାଇଲେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ। ସାଇକେଲରେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରାୟ ୮୫୯ କିମି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୫୦ ଘଣ୍ଟା ୫୮ ମିନିଟ୍ ଓ ୨୭ ସେକେଣ୍ଡେରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଏହି ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଲବୀର ସିଂହ।
ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ବଲବୀର ସିଂହ। ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୮୫୯ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରି ଆଜି ସିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ବଲବୀର ଶ୍ରୀନଗର ଲାଲ ଚୌକରୁ ଗତ ୨୪ ତାରିଖରୁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ଘଣ୍ଟା ୫୮ ମିନିଟ୍ ଓ ୨୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ପୂରା କରିଥିଲେ। ୨୬ ତାରିଖରେ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ସେନାର ୧୧ତମ Mechanized Unit (କପୁରଥଲା)ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବଲବୀର। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ସାଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସୁଖ ସାଗର, ହିମାଂଶୁ, ରାହୁଲ ଓ ରମେଶ୍ୱର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା “ଇଣ୍ଟରନ୍ୟସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍” ରେ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବଲବୀର କହିଛନ୍ତି।
୮୫୯ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା
ବଲବୀର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସହନଶୀଳ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ମୁଁ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ୬ଟାରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଲାଲ ଚୌକ୍ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ୨୬ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋଟ ୮୫୯ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଖଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।