ହେ ଭଗବାନ ! ଭସାଣି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଟ୍ରକ , ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା ୯ ଜୀବନ ଅନେକ ଆହତ , ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

ହେ ଭଗବାନ ! ଭସାଣି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଟ୍ରକ , ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା ୯ ଜୀବନ ଅନେକ ଆହତ , ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ
ଟ୍ରକ ନେଇଗଲା ୯ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ...
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ ଯାହା ବହୁତ ହୃଦୟବିଦାରକ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଟ୍ରକଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଟ୍ରକଟି ହାସନରୁ ହୋଲେନାରସିପୁର ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୯ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ୨ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ହାସନର ଡେପୁଟି କମିଶନର କେଏସ ଲତା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ HIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ହଠାତ ମାଡି ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା।
Deeply shocked and anguished by the horrific incident in Hassan district where a speeding truck ran over a Ganesh Visarjan procession, killing 8 people and leaving over 25 seriously injured.
Such reckless acts are unforgivable. My heartfelt condolences to the bereaved families…
— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) September 12, 2025
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହାସନରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।