TMC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ !

କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି (ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଚେକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବ (status quo) ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ନେତା ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ (ସ୍ଥଗିତ) କରିବା ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାଜା ଶାଖାକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଟିଏମସି (TMC) ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।

କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି (ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଚେକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କୌଣସି ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବ (status quo) ରଖିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ…

‘ପୁଷ୍ପା’ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା…

ଦଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଅରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ଏଆଇଟିସି (AITC)ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଏଆଇଟିସି ନାମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି।”

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ ଉଠାଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ଟ୍ରାନ୍ସଫର) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଲିଆତି କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଖାରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡେବିଟ୍ କାରବାର କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।”

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ…

‘ପୁଷ୍ପା’ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବଢ଼ିବନି…

EPF ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ୮.୨୫% ସୁଧ…

1 of 29,556