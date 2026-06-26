ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କଲା ବିଜେପି!
ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ଫୋରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଖ୍ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ନକଲି ବା ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଫୋରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କରିଛି।
ଏହି ସମଗ୍ର ବିବାଦକୁ ନେଇ ସିଖ୍ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ‘ଅକାଳ ତଖ୍ତ’ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ସିଖ୍ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ସେହି ବିବାଦୀୟ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଅକାଳ ତଖ୍ତ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କୁ ‘ସିଖ୍-ବିରୋଧୀ’ ଘୋଷଣା କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏକ ଫୋରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଫୋରେନ୍ସିକ ଲ୍ୟାବରେ ଭିଡିଓର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ମାନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଫୋରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ନକଲି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା। ଏହି ଜାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସ କହିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ଫୋରେନ୍ସିକ ଏବଂ ସାଇବର ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହରିୟାଣାର ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜସପ୍ରୀତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅଫିସର (ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଏସପି) କହୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ସେହିଭଳି ଏକ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜସପ୍ରୀତଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ସେ ନିଜ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହା ସହ ଏତେ ବଡ଼ ମାମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପୂରା ଘଟଣାରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଜି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନକଲି ଫୋରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସଂଘାତିକ ପାପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଇସା ଓ ପୋଲିସ ବଳରେ ତାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଖ୍ ସଂଗଠନ, ସିଖ୍ମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ? ଏହି ମାମଲାରେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ?”