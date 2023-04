ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଶେଷ ୨ ଓଭରରେ ପଲଟିଲା ମ୍ୟାଚ: ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱପ୍ନ

ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ର ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଶେଷ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ । ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଓଭର ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିଜୟ ମୁହଁରୁ ଆଣି ପରାଜୟରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛି । ଶେଷ ଓଭରରେ ସେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପଞ୍ଜାବର ୨୧୫ ରନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ କ୍ୟାମରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ଟାର୍ଗେଟରୁ ମାତ୍ର କିଛି ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ୱାଲା ଓଭର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଓଭର ମ୍ୟାଚର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ବିଜୟ ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ମୁମ୍ବାଇକୁ ମେଯ୍ରାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ । ଏହାପରେ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ସେ ପକାଇଥିଲେ ଏକ ଷ୍ଟମ୍ପ ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ସ୍ପେଲ । ଏହି ଓଭରରେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସେ ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଶେଷ ଓଭରରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ୧୬ ରନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ଦଳ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଶଦୀପ ଦୁଇଟି ଶିକାର କରି ନେଇଥିଲେ ।

Nerves of steel!@arshdeepsinghh defends 16 in the final over and @PunjabKingsIPL register a 13-run win in Mumbai 👏👏

