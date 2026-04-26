ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ! ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରେମିକା ସମରିନଙ୍କ ହାତ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଭିଡ଼ିଓ
ଏବେ ଆଉ ଲୁଚାଛପା ନୁହେଁ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏହି ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ତାଙ୍କ କଥିତ ପ୍ରେମିକା ସମରିନ୍ କୌରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ।
ଭିଡିଓରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି: ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ସମରିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁନିଆଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ:
ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ସମରିନ୍ କୌରଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ହେଲେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ ରେକର୍ଡ ରନ ପିଛା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି:
ଗତ ଶନିବାର (୨୪ ଏପ୍ରିଲ) ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ମୋଟ ୨୬୪ ରନ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ପିଛା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଞ୍ଜାବ ମାତ୍ର ୧୮.୫ ଓଭରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ ପିଛା କରିବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ସମରିନ୍ କୌର କିଏ:
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସମରିନ୍ କୌର ଯିଏ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଏ: IMDb ଅନୁଯାୟୀ, ସମରିନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭, ୧୯୯୯ ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମରିନ୍ ପୁନେର ସିମ୍ବୟୋସିସ୍ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ୍ ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସମରିନ୍ ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ‘ନେଲ୍ ପଲିସ୍’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘୮୩’ ରେ ଏକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ସମରିନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪.୫ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।