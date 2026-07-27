ପ୍ରେମରେ ଉବୁ ଡବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ, ଫଟୋ ସେୟାର କରି କହିଲେ ମନର କଥା
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମରିନ୍ କୌରଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ କଲେ ସାର୍ବଜନୀନ; ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଡେଲ୍-ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମରିନ୍ କୌରଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବକୁ ଶେଷ କରି ସେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମରିନଙ୍କ ସହ କିଛି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସମରିନ୍ କୌରଙ୍କ ସହ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସମରିନ୍ଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି “My Person” ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମରିନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କହିଲେ, ସେ ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ମଲ୍ଟି ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିରିଜ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ୪-୦ରେ ସିରିଜ୍ ହରାଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ଅର୍ଶଦୀପ କେବଳ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୭୨ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ସେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା।