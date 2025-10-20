ରୋହିତ ଓ ଗିଲଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବେଷ୍ଟ; କାହାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଭଲ,ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ, ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ…
ରୋହିତ ଓ ଗିଲଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଖୁଲାସା କଲେ ଅର୍ଶଦୀପ....
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାରମ୍ବାର ରୋହିତ ଓ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତଙ୍କ ବଦଳରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଚୟନ କମିଟିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଶୁଭମନ ଗିଲ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ODI ମ୍ଯାଚ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ DLS ମେଥଡରେ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ସେହି ମ୍ୟାଚର ଶେଷକୁ ରୋହିତ ଓ ଗିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅଧିନାୟତ୍ୱକୁ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଟିଙ୍ଗ ଦେବେ ବୋଲି ପଚରାଯାଇଥିଲା । ଜବାବରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ନାହିଁ ।
ହଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ଅଲଗା ରଣନୀତି ନେଇ ଆଗେଇବାକୁ ପଡେ । ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେହି ହିସାବରେ ମତେ ଉଭୟ ରୋହିତ ସାର ଓ ଶୁଭମନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭଲ ଲାଗେ । ଦୁଇ ଜଣ ବୋରଲରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।
ପଡିଆ ମଝିରେ ଶାନ୍ତ ରହି ଖେଳିବାକୁ କୁହନ୍ତି ।ଏପରିକି ସେମାନେ ବୋଲରଙ୍କୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧିନତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏପରି ହେଲେ ବୋଲର ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ୱିକେଟ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବୋଲର । ସେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଙ୍ଗ କମାଲରେ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି । IPLରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।