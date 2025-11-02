ମାତ୍ର ୯ଟି ବଲରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି।

ହେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ:

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ। ହୋବାର୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ସେ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ କେବଳ ଚାରୋଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଛଅ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏତିକିରେ ସ୍ଥଗିତ ରହି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଲେ। ଏଥର ସେ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସଙ୍କ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ମାତ୍ର ନଅଟି ବଲ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେ ୱିକେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ନଥିଲେ, ବରଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଥିଲେ। ସେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୫.୫୦ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍‌ରେ କେବଳ ୧୧ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

୪ ଓଭରରେ ତିନି ୱିକେଟ୍:

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ। ସେ ୪ ଓଭରରେ ୩୫ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୨ଟି ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ସର୍ବାଧିକ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମଧ୍ୟ ୬୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

