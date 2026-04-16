ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ୧୦୦ ଉଇକେଟ ନେବାରେ ସାଜିଲେ ପ୍ରଥମ ବୋଲର
ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଜଲୱା!
ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୨୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ତାରକା ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜର ୧୦୦ତମ ଆଇପିଏଲ ଉଇକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ନିଜର ୮୭ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ବୋଲିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଇନିଂସର ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ନିଜର ୧୦୦ତମ ଉଇକେଟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତ ୧୧ଟି ଆଇପିଏଲ ପାଳିରେ ସେ ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉଇକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ସେହି ମରୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଭିଲିଅନ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ନେବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏହି ଘାତକ ବୋଲିଂ ପଞ୍ଜାବକୁ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।
ଅର୍ଶଦୀପ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଉଇକେଟ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା (୮୪ ଉଇକେଟ), ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା (୭୩ ଉଇକେଟ) ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୬୯ ଉଇକେଟ) ରହିଛନ୍ତି। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଆଇପିଏଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ସେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ୧୦୦ ଉଇକେଟ ନେଇଥିବା ସେ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ (୧୪୪), ଜୟଦେବ ଉନାଦକତ (୧୧୪), ଆଶିଷ ନେହେରା (୧୦୬) ଏବଂ ଜାହିର ଖାନ (୧୦୨) ଏହି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟି-୨୦ ବୋଲର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।