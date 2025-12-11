ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଯାତ୍ରା! ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କହିଲେ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା ପଛର କାରଣ
କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜର୍ଣ୍ଣି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ମଜାଦାର ରିଲ୍, ପରଦା ପଛର ଭିଡିଓ ଏବଂ ହାଲୁକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଶଦୀପ ତାଙ୍କର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେ ନିଜେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ:
JioHotstar ରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅର୍ଶଦୀପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ ନହେବା ପରେ ସେ ଚିଡଚିଡା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ।
ସ୍ପିନ୍-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାରି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଅର୍ଶଦୀପ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଲା।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଥିବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଖୋଜେ, ଏବଂ ସେହି ମାନସିକତା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।”
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ:
ନିକଟରେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ରିଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ରିଲ୍କୁ ୧୩୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୋହଲି କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୬୫ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ଅର୍ଶଦୀପ ମଜାରେ କହିଲେ, “ପାଜି, ରନ୍ କମ୍ ରହିଗଲା, ନଚେତ୍ ଆଜି ବି ଶତକ ମାରିଥାନ୍ତ।”
କୋହଲି ତୁରନ୍ତ ଏକ ମଜାଦାର ଜବାବ ଦେଇ କହିଲେ, “ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତୁମେ ଟସ୍ ଜିତିଛ, ନଚେତ୍ ତୁମେ କାକରରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତ।” ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମଜାଦାର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା।
ସିରିଜରେ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା:
ବିରାଟ କୋହଲି ସିରିଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରି ନ ଥାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।