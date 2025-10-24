ରାଜଧାନୀ ପବନରେ ବହୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ; କାହା ଆଖି ନାଲି ପଡି ଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧୁଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ଯାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କରାଯିବ କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା…
ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜଧାନୀରେ ହେବ କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା । ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯିବ ।
ଦୀପାବଳି ପରଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଅନେକ କଟକଣା ପରେ ଏପରିକି ଲୋକ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ବ୍ଯବହାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପରିବେଶ ପୁରା ଧୁଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିୁତ ସହର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଥିଲା ଏହା । ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନଥିବାରୁ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ଉପାୟରେ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ହେବ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ପାଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସେ । ସୁବିଧା ଦେଖି ଏହି କୁତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟ୍ରାଏଲ ହୋଇସାରିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୁରାରୀ ଅଁଚଳରେ ସଫଳ ଭାବେ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ ହୋଇସାରିଛି । ଯଦି ଏହିଭଳି ପାଗ ଲାଗିରୁହେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମାଯାଇପାରିବ ।
ସଙ୍କଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧିରେ ଧିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ଯନ୍ତ ବିଶାକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ 19 ଦିନରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନ (O3) ଏବଂ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ (CO) ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ଯାସର ମାତ୍ରା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି ।ଅନ୍ଯପଟେ ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା କମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରୀ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି ।ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଙ୍ଗ ଯୋଗେ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ।