ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଖେଳ, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚୀନକୁ କଲା ସମର୍ଥନ 

ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୟାନକୁ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି। 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୁଖ୍ୟାତ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୟାନକୁ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମର୍ଥନ କରିଛି।

ଚୀନ୍ ବଳପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭୂମି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଚୀନ୍ ତାଇୱାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରଣନୀତି ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି ।

ଚୀନକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନ: ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, “ଆମେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନର ବିବୃତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବ।”

ନିକଟରେ, ଚୀନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାଙ୍ଗନାନ୍ (ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ) ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ କେବେବି ଭାରତର ଅବୈଧ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ।

ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାଂଘାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ।

ଅରୁଣାଚଳ ଭାରତର: ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ। ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ” ଚୀନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଅଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇଛି। ଚୀନ୍‌ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।”

ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ: ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛି।

ରୁଷ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପହଲଗାମ ଏବଂ କ୍ରୋକସ୍ ସିଟି ହଲ୍ (ରୁଷ) ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣର ମୂଳ ସମାନ।

ମାନଚିତ୍ର ନଷ୍ଟ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭୁଟାନ , ଚୀନ୍ ଏବଂ ମିଆଁମାର ସହିତ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର । ଚୀନ୍‌ର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ସେ କେବଳ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ବେଜିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ରୋଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ( BRI ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ , ଚୀନ୍‌ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଚୀନ୍‌ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଏପରି ମାନଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଚୀନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ CGTN ପିଓକେକୁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଚୀନ୍ ତାଇୱାନ ସହିତ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଚୀନ୍ ତାଇୱାନକୁ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଛି ।

