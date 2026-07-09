କେଜ୍ରିୱାଲ ପଚାରିଲେ; ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଫାଇଦା?

କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨ ଟଙ୍କା ଦରରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ୮୨ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି(ଆପ୍‌) ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଆଜି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨ ଟଙ୍କା ଦରରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରରେ ଆସିଥିବା ହ୍ରାସର ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ଲିଟର ପିଛା ୮୨ ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି।

କେଜ୍ରିୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୪ ମସିହାଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଦେଶର ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ୭୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨ ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୮୨ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯାଉ ବୋଲି କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,…

ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି…

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ପରି ଭାରତ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନାଁରେ ଇ-୨୦ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗରିବ ଓ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପକେଟରେ ପଡ଼ୁଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୭.୧୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୧୧୦.୯୩ ଟଙ୍କା, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୧୧୫.୭୩ ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦୭.୭୪ ଟଙ୍କା ଓ କୋଲକାତାରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ RBIର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,…

ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି…

ଛାତିଥର ଘଟଣା: ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଇକ୍‌କୁ ଘୋଷାଡ଼ି…

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ: ୬୫…

1 of 17,519