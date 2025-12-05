ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଳି ବିଳେଇଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ, ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ କ‘ଣ କରିବେ ପୁଟିନ୍-ମୋଦି
Donald Trump: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ , ଆମେରିକା ତାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ରଣନୀତି ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରେ ଏକାକୀ ଚୀନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ: ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ୩୩ ପୃଷ୍ଠାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରୁଛନ୍ତି।”
ସୁରକ୍ଷା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୟୁରୋପୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବର୍ଡନ୍ ସିପ୍ଟିଂ: ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ” ବର୍ଡନ୍ ସିପ୍ଟିଂ” ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟୁରୋପକୁ ନିଜ ପାଦରେ ଠିଆ କରିବା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଥିରେ ଦେଶର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃସଜଡ଼ାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଶନ୍ଧି କିମ୍ବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଚୀନକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ଚୀନକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି କହିଛି ଯେ, ୱାଶିଂଟନ ଆମେରିକାର ଚୀନ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସନ୍ତୁଳିତ କରିବ । ଆମେରିକୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।